SCHLOSS HOF. Die Philharmonie Marchfeld präsentierte am Samstag auf Schloss Hof ein Kammermusikkonzert der Extraklasse, welches das Publikum im ausverkauften Festsaal begeisterte.

Die erstklassigen Musiker brachten das beliebte und anspruchsvolle Septett Ludwig van Beethovens auf den Punkt. Dvoraks Tschechische Suite in einem Arrangement von Guido Schäfer war mit volkstümlichen Elementen ein Farbenspiel der Klänge. Den fulminanten Abschluss bildeten Auszüge aus der Rosenkavalier Suite von Richard Strauss in einem ambitionierten Arrangement von Potzmann. Die ineinander verwobenen neun Stimmen ergaben in ihrem Zusammenspiel ein eindrucksvolles Ganzes.

Konzert im Advent

Das Konzert im Advent der Philharmonie Marchfeld findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2021, um 17Uhr in der Stadthalle Gänserndorf statt.

Vorverkauf unter 02282/3519 bzw. karten@philharmonie-marchfeld.at.