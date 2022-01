OBERSIEBENBRUNN. Zur Vorpremiere von Jimmy Schlagers neuestem Programm „Leberkaas Hawaii“ luden Susanne und Johann Bauer in „Bauers Bühne“ in Obersiebenbrunn. „Wir veranstalten Kulturevents seit 2019, um regionalen Künstlern die Möglichkeit zu Auftritten zu geben“, erzählt Johann Bauer. Bauers Bühne steht nicht nur für Kultur-, sondern auch für private Veranstaltungen zur Verfügung. „Vorpremieren haben den Sinn, ein neues Programm zu perfektionieren“, erklärt Jimmy Schlager, der Lieder und Texte gemeinsam mit Chris Heller kreiert, der die Instrumentalbegleitung bei den Auftritten übernimmt. Im neuen Programm „Leberkaas Hawaii“ geht es um sämtliche Themen von der Geburt bis zum Tod, vom Schamhaar bis zur Onanie und dem Publikum, darunter der in Wartestellung befindliche Ex-Bürgermeister Herbert Porsch mit Gattin Sabine, die zurückgetretenen Mandatare Günther Breiner und Leopold Anders, der frühere Ortsvorsteher von Mannersdorf, Rudolf Szlama, der gemeinsam mit Heurigenbetreibern Jutta und Josef Minkowitsch erschienen war sowie Künstler Gerhard Schmid, gefiel’s. „ich nutze gerne das Kulturangebot in der Gemeinde. Man kann dabei auch mit vielen Bekannten aus der Region plaudern“, meint Günther Breiner. Die Premiere findet am 20.1. in Wien im Orpheum statt.