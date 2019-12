Die bekannte Tiroler Musikgruppe „Die Zellberg Buam“ aus dem Zillertal besuchte bei ihrer Durchreise zum Konzert in der Pfarrkirche von Gänserndorf die Tirolerstuben der Familie Schlederer in Aderklaa. Die Wirtsfamilie war sehr erfreut über diesen prominenten Besuch und stellte sogar extra eine Begrüßungstafel auf. Nach einem Gruppenfoto mit den Freunden und dem Wirt wurden die Musiker in den gemütlichen Stuben mit hervorragendem Essen und Getränken bewirtet. Nach einem aufmunterndem Kaffee fuhren die Waldviertler Freunde der Musiker mit ihnen dann weiter zur „Zillertaler Weihnacht“ nach Gänserndorf. Ein wirklich familiäres Mittagessen meinten auch die Freunde der Zelli’s, die das Essen organisiert hatten. Ein herzliches Dankeschön an die Familie Schlederer und dem Tirolerstuben-Team für diese urige Vorweihnachtsfeier in ihrem Lokal.