EBENTHAL. Mit 1. Juli 2021 ist die Betreuung und der Betrieb der Trinkwasserleitungen der Gemeinde Ebenthal an EVN Wasser übergegangen. Der Gemeinderat hat am 20. April 2021 der Übertragung zugestimmt.

EVN Wasser liefert bereits seit dem Bestehen der öffentlichen Wasserleitung 1978 das Trinkwasser für die Gemeinde. Das Ortsnetz besteht aus 511 Hausanschlüssen und rund 11.900 m Leitungen sowie 2 Drucksteigerungsanlagen. EVN Wasser wird in den nächsten Jahren in die Erhaltung und in den weiteren Ausbau des Ortsnetzes investieren.

Bürgermeister Christoph Veit: „Nach reiflicher Prüfung haben wir uns entschlossen, unser Wasserleitungsnetz an unseren langjährigen Wasserlieferanten und Partner EVN Wasser zu übertragen. Für die Erhaltung und Sanierung der Wasserleitung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen, dies hätte zwangsläufig zu höheren Tarifen geführt. Wir haben mit der Übertragung des Wasserleitungsnetzes an die EVN Wasser die für die Bürger und für die Gemeinde günstigste Lösung gefunden.”