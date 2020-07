Nach dem großen Erfolg des ersten Sommerkonzerts der Philharmonie Marchfeld findet am 8. August 2020 um 19:30 Uhr, natürlich mit Corona Sicherheitsvorschriften, das zweite Konzert dieser Reihe im Arkadenhof von Schloss Hof statt.

Die international bekannten Trompeter Heinrich Bruckner und Lorenz Raab, der Hornist Andrej Kasijan, der Posaunist Erich Kojeder und der Tubist Christoph Gigler konzertieren als ART OF BRASS VIENNA seit 35 Jahren in vielbejubelten Konzerten. Ihre unverwechselbaren, von Kontrasten getragenen Programme begeisterten von den Wiener Festwochen, dem Carinthischen Sommer, der Styriarte, dem Wiener Konzerthaus und den Innsbrucker Sommerspielen bis zu Konzerten in zahleichen Ländern Europas und Übersee Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Die klangliche Brillanz und musikalische Vielseitigkeit ihrer auch eigenen Arrangements kommt in Werken von Leonard Bernstein, George Gershwin bis hin zu Theolonius Monk in einem bestechenden Gesamtklang besonders gut zum Ausdruck und wird dem Publikum einen unvergesslichen Abend bescheren.

Vorverkauf unter 02282/3519 bzw. karten@philharmonie-marchfeld.at. Karten sind auch direkt vor dem Konzert an der Philharmoniekassa in Schloss Hof erhältlich.