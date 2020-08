SCHLOSSHOF. Wasserspiele auf Schloss Hof faszinierten schon im 18. Jahrhundert die damaligen Schlossbesitzer Prinz Eugen von Savoyen und Maria Theresia. Schloss Hof lässt mit dem Barocken Wasserspektakel den Zauber aus vergangenen Zeiten wiederaufleben.

Nach dem fulminanten Auftakt des Barocken Wasserspektakels am vergangenen Wochenende bietet sich den Gästen am 27., 28., 29. und 30. August von 20 bis 21.15 Uhr nochmals die einmalige Gelegenheit, die spektakuläre Wassershow zu erleben und in die faszinierende Welt der Habsburger einzutauchen: Erzählt wird die Geschichte von Sisi, wie sie vom kleinen Mädchen zur jungen Kaiserin aufsteigt. Bereits ab 18 Uhr können das Schloss, der Barockgarten und der idyllische Gutshof mit seiner Tier- und Pflanzenwelt erkundet werden.

Licht und Wasser

20 Meter hohe Wasserfontänen, die mit Lichtprojektionen bespielt werden, erheben sich beim Barocken Wasserspektakel vor dem Schloss und erleuchten den Abendhimmel. Akrobaten schwingen meterhoch durch die Lüfte und zeigen beeindruckende Seilakrobatik. Bezaubernde Pferdedarbietungen und stimmungsvolle Musik sorgen für unvergessliche Momente.