Mit neuen Fitnessgeräten durch den Sommer

AUERSTHAL (rm). Gemeinsam mit der LEADER Region Weinviertel Ost hat es sich die Gemeinde Auersthal zum Ziel gesetzt, einen innovativen und für alle Altersgruppen ansprechenden „Bewegungsraum“ in ihrer Gemeinde zu schaffen. Dieser Fitnesspark wurde nun eröffnet. Jetzt heißt es: Ran an die Geräte und fit durch den Sommer!

Der Bevölkerung mehr Lebensqualität in der eigenen Gemeinde zu bieten, ist wichtiger denn je. Dabei Gesundheit und Fitness zu steigern und das an der frischen Luft – das hat oberste Priorität. Das hat die Gemeinde Auersthal dazu veranlasst, ihrer Bevölkerung einen Bewegungsraum zu schaffen, der für alle Altersgruppen ansprechend ist. Mit Unterstützung der LEADER Region Weinviertel Ost wurde der Fitnesspark nun bei sommerlicher Hitze eröffnet.

Ab sofort können Freizeithungrige bei einem Spaziergang oder beim Radfahren Halt machen und auf den Geräten trainieren. Die Geräte stehen für die Nutzung von Personen ab 14 Jahren zur Verfügung und wurden so ausgewählt, dass die unterschiedlichen Muskelgruppen trainiert und somit fit für die perfekte Badefigur gemacht werden können.

Bürgermeister Erich Hofer ist motiviert: „Wir freuen uns, den Bürgern eine weitere interessante Möglichkeit zu bieten, sich sportlich im Freien zu betätigen! Unser Ziel ist es die körperlichen Aktivität in allen Altersgruppen zu steigern. Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass es viele begeisterte Bürger in unserer Gemeinde gibt, die dieses Angebot nutzen werden. „

Viele Gemeinden sehen das genauso und haben sich ebenfalls für die Errichtung eines solchen Fitnessparks in ihrer Gemeinde entschieden. Durch eine Initiative der LEADER Region Weinviertel Ost wurden im gesamten östlichen Weinviertel Fitness- und Motorikgeräte errichtet. Über die Plattform www.lebens-wertes-weinviertel.at sind die verschiedenen Angebote vernetzt und jederzeit abrufbar. Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost Christine Filipp zeigt sich stolz: „Durch unser von der EU unterstütztes Projekt zur Errichtung von Fitness- und Motorikgeräten entsteht quer durch das östliche Weinviertel, über viele Gemeinden verteilt, eine große Fitnesslandschaft für alle Freizeit- und Sportbegeisterten.“