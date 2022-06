BREITSTETTEN. Schon beim Betreten der Schaugartenanlage der Familie Mahr in Breitstetten fühlt man sich wie in einer anderen Welt.

Beim Eingang wird man von einer Holzfigur mit ausgebreiteten Armen, auf dem ersten Blick eine Christusfigur, begrüßt. „Das ist ein Sportler“, erklärt Helmuth Mahr, der die Skulptur geschaffen hat, mit einem Augenzwinkern.

Vor 15 Jahren zogen Brigitte und Helmuth Mahr in das Haus ein, dessen Liegenschaft heute zu einem vielfältigen und vielseitigen Schaugarten geworden ist. „Wir haben die Arbeit mit den Pferden aufgegeben um uns voll und ganz unserem Garten zu widmen“, erzählt Brigitte Mahr. Naturnahes Gärtnern sei ihr sehr wichtig. Ein Lebensraum für viele Tiere – Mauswiesel, Igel, diverse Vogelarten und Insekten - ist die Hecke, die das Grundstück umschließt.

In Abschnitte unterteilt

Der Schaugarten ist in Abschnitte unterteilt. Eine Attraktion, die auch die Besucher begeistert, ist das Hühnerhaus mit derzeit sieben Hühnern. Helmuth Mahr holt bei der Besichtigung auch gleich drei frisch gelegte Eier aus den Nestern. Labradorwelpe "Lotte" ist beim Spaziergag durch den Garten allgegenwärtig. Ein Senkgarten mit Feuerschale und Sitzgelegenheit lädt zum gemütlichen Beisammensein ein. Trockene, meist mediterrane Pflanzen findet man im Kiesgarten. Im hintersten Bereich liegt dann die Wilde Wiese, die dem Schaugarten ihren Namen gibt und für Schulklassen und Kindergarten die Möglichkeit zum Austoben bietet. Brigitte betreibt auch eine kleine Imkerei mit fünf Bienenvölkern. „Wir gestalten auch Keramik für den Garten und veranstalten auch Keramikkurse“, berichtet sie. Sehr kreativ ist Helmuth, der Skulpturen aus Holz, Eisen und Altmetall als Gartendekoration verfertigt.

Infos und Terminvereinbarungen unter 0681/10324719 oder wildewiese@gmx.at