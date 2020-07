STRASSHOF. Am Montag startete die Übersiedlung der Volks-, Sonder- und Regionalmusikschule sowie dem Schülerhort in das neue Gebäude des Schulcampus in der Schönkirchnerstraße neben der Europamittelschule.

Die Spedition Lang GmbH transportiert die Möbel von der bestehenden Schule in den Neubau, außerdem werden von einer Fachfirma zehn Klaviere der Musikschule übersiedelt. Ebenso werden die bestehenden Schultafeln, die ja noch völlig in Ordnung sind und weiter verwendet werden können, abmontiert, übersiedelt und wieder montiert.

"Auch diese Arbeiten werden von einer darauf spezialisierten Firma übernommen, da diese schweren Tafeln sehr gut montiert werden müssen und hier alleine schon aus Haftungsgründen eine Fachfirma notwendig ist", teilt Bürgermeister Ludwig Deltl mit.

Unterstützt werden alle Firmendurch das Team des Bauhofes. Insgesamt werden die Arbeiten rund zwei Wochen dauern und dabei ungefähr 450 Kubikmeter Inventar bewegt.