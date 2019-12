Schon zum zweiten Mal veranstaltete die Konzertagentur Leitner (lf-conzert) in der Pfarrkirche von Gänserndorf ein Adventkonzert mit den „Zellberg Buam“ und den „Fetzigen aus dem Zillertal“ unter dem Titel „Zillertaler Weihnacht“. Die beiden Gruppen bestehen fast zur Gänze aus Mitgliedern der Familie Spitaler vom Zellberg im Zillertal. Georg und Michael, die beiden Söhne von „Zellberg Buam“ Gerhard Spitaler, bilden zusammen mit Daniel Gruber die Gruppe „Die Fetzig’n aus dem Zillertal“. Die Fetzig‘n gibt es mittlerweile schon zehn Jahre und ihr Vater Gerhard ist mit seinen Brüdern Herbert und Werner bereits seit 38 Jahren als die „Zellberg Buam“ bekannt.

Die Konzertagentur Leitner aus Winkl/OÖ engagiert alljährlich diverse Musikgruppen und spielt mit ihnen in verschiedenen Kirchen im Osten Österreichs heimatverbundene Advent- und Weihnachtslieder. Eine helle Freude, die Kirchen so voll zu sehen und mitzuerleben, wie die Fans dieser Gruppen auf den Advent und Weihnachten eingestimmt werden. Durch ihre ehrliche Musik und ihren unverkennbaren Gesang bringen diese Gruppen eine wunderbar-weihnachtliche Stimmung in die Kirchen. Auch Diakon Walter Friedreich war begeistert von der Darbietung und bedankte sich persönlich bei den Musikern für diese Unterhaltung.