OBERSIEBENBRUNN. Wenig Neues ergaben die wegen des Rücktritts der SPÖ-Mandatare notwendig gewordenen Gemeinderatswahlen in Obersiebenbrunn. Angetreten waren fünf Parteien, deren Spitzenkandidaten einhellig den Wählern, ihren Teams und ihren Familienangehörigen ihren Dank für die Unterstützung aussprachen. Die SPÖ mit Listenführer und Bürgermeister a.D. Herbert Porsch konnte einige Stimmen gewinnen, was sich aber nicht auf den Mandatsstand auswirkte. Die Sozialdemokraten halten weiterhin bei sieben Mandaten. „Ich freue mich über den leichten Zugewinn. Ich werde mit allen Parteien reden, das gebietet die demokratische Gesinnung. Mit dem Wahlergebnis wurde die gute Koalitionsarbeit von SP/VP bestätigt“, erklärt Porsch.

Walter Seehofer von der ÖVP bejubelt einen Zugewinn von drei auf vier Mandate. „Ich werde mit allen Fraktionen reden und hoffe, dass ich für meine Gemeinde weiterarbeiten kann“, betont Seehofer.

„Mit viel Glück haben wir das vierte Mandat erreicht, dennoch müssen wir nach dem Verlust eines Sitzes im Gemeinderat anerkennen, dass wir Wahlverlierer sind. Die Stimmung im Team ist aber dennoch gut“, gesteht Heinrich Brandstetter von der Bürgerliste LOS.

„Wir freuen uns, dass uns 27 Wähler mehr ihre Stimme gegeben haben als beim letzten Mal, leider ging sich ein Mandatszugewinn nicht aus“, bedauert Rudolf Grill, Spitzenkandidat der Liste GO7. Er strebe, wie im Wahlkampf angekündigt, eine Dreierkoalition des bürgerlichen Lagers an, eine Koalition mit der SPÖ werde von seiner Fraktion nicht gewünscht.

Die Freiheitliche Partei mir Ingo Landegger erreichte zwar mehr Stimmen als bei der letzten Wahl, ein Mandat ging sich dennoch nicht aus.

Das Ergebnis: SPÖ: 7 Mandate, 415 Stimmen, (vorher 7 und 411), ÖVP 4 Mandate, 220 Stimmen (3 und 208), GO7 4 Mandate, 249 Stimmen (4 und 263), LOS 4 Mandate, 208 Stimmen (5 und 263), FPÖ kein Mandat, 42 Stimmen (0, 23). 34 Stimmen waren ungültig.