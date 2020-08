DRÖSING. Da am kommenden Wochenende die Meisterschaft der Bundesligen beginnt, haben sich die Vereine ÖTB Drösing, Polizei SV Wien und die SG Wolkersdorf/Neusiedl kurzfristig zu einem Vorbereitungsturnier getroffen.

Das Drösinger Team musste etwas ersatzgeschwächt antreten, es spielte die U18 Mannschaft, trotzdem konnte sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Gegen SPG Wolkersdorf/Neusiedl gab es gleich zum Start einen glatten 3:0 Sieg. Die Neusiedler konnten nur teilweise mithalten, doch war es ein sehr hochwertiges Spiel.

Gegen die Bundesligisten von Polizei SV Wien wurde es schon spannender. Die Wiener konnten die Sätze sehr lange offenhalten, doch die Endphase der Spiele gehörten jeweils den Drösingern. Die SPG Wolkersdorf/Neusiedl besiegte anschließend die Wiener, wodurch es zum Finale Drösing gegen Wolkersdorf/Neusiedl kam. Hier gab es ein ähnliches Bild wie in der Vorrunde: Die SPG konnten die Sätze nur zu Beginn offen halten, so wurde auch das Finalspiel mit einem 3:0 eine glatte Angelegenheit für das Drösinger Team.

Trainer Andreas Huysza: „Unsere junge Mannschaft hat sich gegen sehr routinierte Mannschaften durchsetzen können. Vor allem der Kampfgeist war sehr beeindruckend. Das gibt große Zuversicht für die kommende Bundesliga Saison“.