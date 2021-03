DRÖSING. Am Wochenende wurden in Kremsmünster (OÖ) die österreichischen Meisterschaften im Hallenfaustball der Altersgruppe U18 männlich ausgetragen.

Im ersten Spiel gegen die Mannschaft aus Enns gewann Drösing mit 2:0 Sätzen.

Gegen TUS Kremsmünster war der Endstand 1:1 und gegen Grieskirchner gewannen die Drösinger erneut mit 2:0.

Im vierten Vorrundenspiel ging es gegen Union Compakt Freistadt. Die Drösinger wussten, dass sie mit dem Gewinn eines Satzes in den Medaillenrängen sein würden. Dies erzeugte eine ungewohnte Nervosität in der Mannschaft. Trotz sicherer Führung wurde plötzlich der erste Satz leichtfertig verspielt. Im zweiten Satz ließ man das nicht zu, somit endete das Spiel mit 1:1.

Durch das gute Ballverhältnis bedeutete das den Gewinn der Vorrunde und somit den Fixplatz im Finale.

Den zweiten Finalgegner, Enns, spielte Drösing förmlich an die Wand. Erst beim Stand von 4:0 konnten die Ennser, durch einen Eigenfehler der Drösinger, erstmals punkten.

Das änderte nichts am Spielverlauf. Mit starker Devensive und herrlichen Angriffspunkten kam es zu einem überlegenen 11:5 Satzgewinn.

Der zweite Satz war anfangs heiß umkämpft, doch allmählich zog Drösing auch hier auf 9:5 davon.

Jetzt schien alles klar zu sein, die Goldmedaille war zum Greifen nahe.

Auch der sechste Punkt der Ennser sollte keine Gefahr darstellen. Dem war nicht so. Drei Servicefehler von Drösinger Seite brachten den Ennsern den 9:9 Einstand.

Das Drösinger Team war plötzlich wie versteinert und verlor noch den Satz. Diese Unsicherheit zog sich auch in den Entscheidungssatz, welchen die Ennser für sich entscheiden konnten.

Endstand: 2:1 für TV Enns

„Wir haben Silber gewonnen, doch Gold verloren“, so der Trainer Andreas Huysza.

Trotzdem großes Lob für das Drösinger Team. Sowohl in der Defensive als auch im Angriff, mit Ausnahme der beiden letzten Sätze, wurde herrlicher Faustball gespielt.

Endstand Österreichische Hallenmeisterschaften U18 männlich:

• ATW TV Enns

• ÖTB Drösing

• TUS Raiffeisen Kremsmünster

• Union Compact Freistadt

• UFG Sparkasse Grieskirchen