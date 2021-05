LASSEE. Als Generalprobe für die 2. Etappe der neuen Springsportserie des Österreichischen Pferdesportverbandes OEPS rund um den equitron-pro Grand Prix und den Casinos Austria Future Cup am kommenden Wochenende (4.-6. Juni 2021) standen an diesem Wochenende (28. bis 30. Mai 2021) im Rahmen des viertägigen Springturnieres bei Familie Schranz im Reitsportzentrum Lassee als Highlights jeweils die 2. Runde vom BAUSEITS PB S-Springcup (1,35 m), vom Schoeller Stilspringcup (1,20m), von der Pegus Risikospringprüfung (1,15 m), vom Fixkraft NOEPS Vereinscup (0,95 bis 1,15 m), vom Erreplus Amateurcup (1,15 m) und von der Equiva Trophy (1,05 m) auf dem Programm.

300 Pferde am Start

Insgesamt waren an diesem Wochenende unter strengen Sicherheitsbestimmungen rund 300 Pferde in 26 nationalen Springprüfungen am Start. Die Lasseer Springreiter konnten zur Freude von Trainer und Turnierveranstalter Christian Schranz mit Silber und Bronze im Fixkraft NOEPS Vereinscup, sowie Platz 2 im PEGUS Risiskospringcup (Sarah-Laetitia Erdelyi), Rang 3 in der EQUIVA Trophy (Nadina Trcka), Rang 5 im Schoeller Stilspringcup (Lisa-Marie Körber), Platz 8 im ERREPLUS Amateurcup (Leonie Katharina Mertal) und Rang 2 in der Niederösterreich Wertung vom BAUSEITS PB S-Springcup (Lisa Schranz) tolle Erfolge erspringen.

Im PEGUS Risikospringcup konnte nur Philipp Wernard vom Reitteam Insieme in Karnabrunn (Bezirk Korneuburg) einen Heimsieg für Lassee verhindern. Wernard und sein 10-jähriger Wallach Sparkling Diamond konnten als eines von 12 Paaren im 38-köpfigen Teilnehmerfeld alle Hindernisse inklusive dem Risikosprung fehlerfrei absolvieren und holten sich in 53,34 Sekunden souverän den Sieg vor Sarah-Laetita Erdelyi (Lassee | Bezirk Gänserndorf), die im Sattel von Aeronautica in 54,41 Sekunden ins Ziel gekommen waren. Auf Platz drei standen Bernhard Neunteufel und Golden Sunrise vom Reitstall Neunteufel Meierhof (Bezirk Tulln) mit einer tollen Runde in 56,02 Sekunden. Michaela Eisner von PEGUS Horse feed gratulierte persönlich bei der Siegerehrung und freute sich über die tollen Leistungen der Pferdesportler.

Franzensdorfer holte Gold

Den Sieg im ERREPLUS Amateurcup holte mit Marina Mertal vom Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf eine Reiterin aus dem Bezirk Gänserndorf. Im Sattel Ihres Carissimo 8 kam sie in fehlerfreien 61,55 Sekunden ins Ziel und verwies Dominik Wessely(B) auf Cidney PZW (0/61,93) sowie Günter Wintersberger mit Etna Du Plan D’Eau (0/63,32) vom Reitclub Teiritzhof (Bezirk Korneuburg). Die beste Platzierung für Lassee holte Leonie Katharina Mertal mit Claus Crunchy auf Rang acht (0/67,52). Insgesamt waren 15 Paare der 46 Paare fehlerfrei geblieben, elf hatten es in die Platzierungsränge geschafft und durften sich über wertvolle Sachpreise von Sponsor Günter Keglovits freuen.

Die EQUIVA Trophy über eine Höhe von 1,05 m entschied Jona Leonie Pirkner vom Reitklub Stössing (Bezirk St. Pölten) im Sattel Ihres bewährten Sportpartners Vestner’s Elevating Boy in der Siegerrunde für sich. Mit einer fehlerfreien Runde in 34,84 Sekunden holte sie sich mit fast 2 Sekunden Vorsprung den Sieg vor Florian Slansky auf Quept vom RC St. Pölten-Hart (0/36,34). Für Lassee standen Nadine Trcka und Gratiella auf dem tollen dritten Platz (0/38,74).

Im Schoeller Stilspringcup führte auch in Lassee kein Weg vorbei an Michelle Schuster von der Ländlichen Reitergruppe Rohrendorf (Bezirk Krems)und Ihrem selbstausgebildeten Holsteiner Hollenstein. Mit einem Sieg im Stilspringen am Freitag und Rang 5 in der Standardsprinprüfungauf Fehler und Zeit am Sonntag, sicherte sie sich den Sieg in dieser 2. Etappe vor den beiden Wienerinnen Isabella Hamberger und Kira Hörl. Für Lassee schaffte es Lia-Marie Körber auf Fair Lady 15 auf Rang 5 und damit in die Geldränge in diesem mit insgesamt 2900 Euro dotierten Springcup für Reiter unter 25 Jahren. Vera Schoeller, die den Cup im Namen ihres verstorbenen Mannes Philipp von Schoeller weiterführt, gratulierte bei der Siegerehrung gemeinsam mit NOEPS Präsident Gerold Dautzenberg.

Das Team vom Reitclub Bad Fischau Brunn (Bezirk Wr. Neustadt) holte verdient den Sieg im beliebten Fixkraft NOEPS Vereinscup mit insgesamt nur 4,25 Fehlerpunkten aus sechs Teilbewerben. Silber und Bronze gingen unter lautem Jubel des gesamten Vereins an die Teams aus Lassee, die 8,75 bzw. 12 Fehlerpunkte auf ihrem Konto verbuchten. Insgesamt waren in der mit 6000 Euro dotierten Teamwertung elf Mannschaften aus Niederösterreich und dem Burgenland an den Start gegangen.

Gesamtrang 2 für Lisa Schranz

Highlight am Finaltag war der mit 5000.- Euro dotierte BAUSEITS PB S-Springcup über eine Höhe von 1,40 m, der im Stechen entschieden wurde. Lediglich zwei Paare absolvierten den Stechparcours fehlerfrei, wobie Rob Raskin aus Vorarlberg im Sattel von Bijou d’Alme in 44,51 Sekunden souverän die Siegesprämie ersprang. Zusätzlich sicherte er sich mit Carmen MR Z und einem Abwurf im Stechen noch Platz drei. Auf Rang zwei standen Monika Stangelova und Martin AMB für Wien. Für die beste niederösterreichische Platzierung und gleichzeitig den Sieg in der Niederösterreich Wertung dieses Cups sorgten Nina Brand und Casinio P vom RV Pappelhof in Zwölfaxing (Bezirk Schwechat) mit 4 Fehlerpunkten im Stechen. Die Tochter des Hauses Lisa Schranz sprang belegte heute Rang 11, was in der Niederösterreich Wertung, einer Gesamtwertung aus den Ergebnissen aus Bad Fischau und Lassee, den 2. Gesamtrang bedeutete.

++ Ergebnisübersicht CSN-B* Lassee ++

BAUSEITS PB S-Springcup 1,40 m

1 Bijou d'Alme - Rob Raskin (V) 0/44.51 im Stechen

1 Martin AMB - Monika Stangelova (W) 0/46.99 im Stechen

3 Carmen MR Z - Rob Raskin (V) 4/48.03 im Stechen

4 Casinio P - Nina Brand (NÖ | HSV Zwölfaxing, RV Pappelhof) 4/50.10 im Stechen

5 Krümel Z - Peter Brauneis (NÖ | Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf) 8/46.75 im Stechen

6 Obora's Paris - Oliver Ketter (NÖ | LRG Amstetten) 8/50.55 im Stechen

7 L Tangelo's Boy - Monika Stangelova (W) 0.25/76.41 im Grundumlauf

Ergebnislink https://results.equi-score.de/event/2021/14586/de/resultlist/21

NÖ-Wertung BAUSEITS PB S-Springcup

1. Nina Brand (NÖ | HSV Zwölfaxing, RV Pappelhof)

2. Lisa Schranz (NÖ | RSV Lassee)

Fixkraft NOEPS Vereinscup 0,95 - 1,15 m

1 Bad Fischau 4,25F

2 Lassee 1 8,75F

3 Lassee 2 12F

4 Neunteufel Maierhof 22,25F

5 Stössing 24F

6 Bad Fischau 2 28F

7 Equiteam Auhof Neufeld 28,75

8 Lassee 3 35,25F

9 Pappelhof 86,25F

10 PZW 2 95,5

11 PZW 156F

Ergebnislink https://cdn.website-editor.net/b5c57799c558423393e203f37fe8da5a/files/uploaded/mannschaften_iVqPmFqRSmJCocaxaD6o.pdf

Schoeller Stilspringcup 1,20 m

1 Hollenstein - Michelle Schuster (NÖ | LRG Rohrendorf)

2 Clooney 7 - Isabella Hamberger (W)

3 Quintango - Kira Hörl (W)

4 Batida Blue - Natalie Gallei (NÖ | RFC Bad Fischau-Brunn)

5 Fair Lady 15 - Lisa-Marie Körber (NÖ | RSV Lassee)

6 Cristello - Natalie Gallei (NÖ | RFC Bad Fischau-Brunn)

Ergebnislink https://cdn.website-editor.net/b5c57799c558423393e203f37fe8da5a/files/uploaded/Sch%25C3%25B6llercup_cJfD3Lw0Riakd28JTUH1.pdf

EQUIVA Trophy 1,05 m

Stilspringprüfung mit Siegerrunde 1,05 m

1 Vestner's Elevating Boy - Jona Leonie Pirkner (NÖ | Reitklub Stössing) 0/34.84 in der Siegerrunde

2 Quept 2 - Florian Slansky (NÖ | Reitclub St. Pölten Hart) 0/36.34 in der Siegerrunde

3 Gratiella - Nadine Trcka (NÖ | Reitsportverein Lassee) 0/38.74 in der Siegerrunde

Ergebnislink https://results.equi-score.de/event/2021/14586/de/resultlist/28

ERREPLUS Amateurcup 1,15 m

1 Carissimo 8 - Marina Mertal (NÖ | Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf) 0/61.55

2 Cidney PZW - Dominik Wessely (B) 0/61.93

3 Etna Du Plan D'Eau - Günter Wintersberger (NÖ | RC Teiritzhof) 0/63.32

4 Big Molly - Eloise Kubat (NÖ | LRG Etsdorf) 0/64.79

5 Navaro blue - Barbara Mauser (NÖ | Verein Reit-Team Engel) 0/65.43

6 Sazarona - Julia Horvath (B) 0/65.63

7 Piper 3 - Anna Sophia Kaltenbrunner (NÖ | RK Stössing) 0/67.49

8 Claus Crunchy - Leonie Katharina Mertal (NÖ | Reitsportverein Lassee) 0/67.52

9 Saripuszta Igeret - Emilie Spranz (NÖ | Union Reitclub Magna Racino) 0/67.99

10 Ciacomo - Patrick Heinrich (B) 0/68.76

11 RSH Colagio - Lisa Marie Gamsjäger (NÖ | RFC Bad Fischau-Brunn) 0/68.82

Ergebnislink https://results.equi-score.de/event/2021/14586/de/resultlist/12_1

PEGUS Risikospringcup 1,20 m

1 Sparkling Diamond - Philipp Wernard (NÖ | Reitteam Insieme/Karnabrunn) 15 Pkte/53.34

2 Aeronautica - Sarah-Laetitia Erdelyi (NÖ | Reitsportverein Lassee) 15 Pkte/54.41

3 Golden Sunrise - Bernhard Neunteufel (NÖ | Reitstall Neunteufel Meierhof) 15 Pkte/56.02

4 Querin - Corina Gallei (NÖ | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn) 15 Pkte/56.97

5 Grace Kelly PZW - Andreas Wessely (B) 15 Pkte/57.61

6 Sanovet's Dollar Girl - Corina Gallei (NÖ | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn) 15 Pkte/57.73

7 Sazarona - Julia Horvath (B) 15 Pkte/58.34

8 Oost West R - Katharina Schmidt-Gentner (NÖ | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR) 15 Pkte/58.55

9 Obora's Company - Lisa Schranz (NÖ | Reitsportverein Lassee) 15 Pkte/59.75

10 Caen Tessa PS - Philipp Wernard (NÖ | Reitteam Insieme/Karnabrunn) 15 Pkte/60.19

Ergebnislink https://results.equi-score.de/event/2021/14586/de/resultlist/7

Die detaillierten Reglements aller NOEPS Landescups sowie alle Zwischenstände gibt es immer aktuell auf der Website des NOEPS unter www.noeps.at im Menüpunkt TURNIERE => https://www.noeps.at/turniere/noeps-landescups/.