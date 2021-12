WEIKENDORF/DÖRFLES. Fertigstellung von 450 kWpeak Photovoltaik in Dörfles.

Nach eineinhalb spannenden Jahren freuen sich die Initiatoren Martin Zimmermann, Gerhard Hof und Jürgen Schwammel über die Fertigstellung ihrer Photovoltaikanlagen. Gesamt werden nun bei diesen drei Anlagen 450 kWpeak Photovoltaik in Betrieb genommen und in das Netz der EVN eingespeist. "Die Zusammenarbeit mit der EVN und Elektro Keider hat hervorragend funktioniert", lobt Zimmermann. Die Anlagen werden jährlich ca. 500 Megawattstunden Strom produzieren und damit viele Tonnen CO2 einsparen.

Am Bild: Gerhard Hof, Jürgen Schwammel mit Familie, Johann Schwarzmann (fa. Keider), ein Monteur v Keider (Name nicht bekannt) und ich.