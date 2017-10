Jimmy Schlager & Die Vier Heiligen Drei Könige

Das Weihnachtsprogramm “Klingelingeling” entlockt einem vielfach breitgetretenen Thema ganz ungeahnte Facetten. Aus dem ursprünglichen Plan, bekanntes Liedgut zu bearbeiten, entwickelte sich gleich eine CD mit 13 neuen Songs, die all die Qualitäten aufweisen, für die das Publikum die Band liebt ‐ ganz nah am Leben, voller Schmäh und dabei immer wieder tief berührend! Hier erfährt man endlich all jenes, was in der offiziellen Berichterstattung bisher zu kurz gekommen ist: Die Weisen aus dem Morgenland erzählen Reiseanekdoten, ein Zimmermann namens Josef macht sich Gedanken über den Lebenswandel seiner Frau, der Weihnachtsmann kommt vom rechten Weg ab, und sogar Ochs und Esel haben so einiges zu sagen…

Neben diesen unterhaltsamen Exkursen ins Historische und Philosophische kommt aber auch die Gegenwart nicht zu kurz: Mit gewohnt pointierten Beobachtungen werden zeitgemäße Lebensanschauungen, Konsum‐ und Feiergewohnheiten aufs Korn genommen ‐ kaum jemand, der sich nicht in einem der vielen liebevoll gezeichneten Szenarien wiedererkennen würde.

Jimmys launige Zwischenmoderationen und Geschichten sowie die Spielfreude seiner kongenialen Mitmusiker tun ihr Übriges dazu, den Abend zu einem einzigartigen Erlebnis werden zu lassen ‐ und wenn man danach beglückt, aber auch ein bisschen wehmütig nach Hause geht, spürt man, dass Bethlehem doch wesentlich näher am Weinviertel liegt, als man bisher angenommen hat…



Bei Voranmeldung ist Sitzplatzreservierung möglich! 069911090628

Eintritt: € 23,--