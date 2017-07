Kirchenchor im Keller: Kölla-Xang in Hausbrunn

26.07.2017, 10:27 Uhr

HAUSBRUNN.

Zum diesjährigen Kölla-Xang zeigt der traditionsreiche Gast-Chor "Cantores Domini" aus Hohenau, dass auch ein Kirchenchor ein vielfältiges unterhaltsames Repertoire haben kann (Leitung Gerhard Bartosch).

Der Hausbrunner Gottfried von Preyer Chor singt in gewohnter Weise bodenständige Lieder, die vom schönen Weinviertel, der Liebe und dem Wein erzählen.

Der einladende Chor besteht aus zirka 25 Sängerinnen und Sängern aus Hausbrunn und den umliegenden Gemeinden. Gegründet wurde der Chor 1999 unter der Obfrau Aloisia Wölfel. Die anfänglichen wöchentlichen Zusammenkünfte fanden unter dem Motto "Komm, sing mit" statt. Daraus entwickelte sich der heutige Gottfried von Preyer Chor unter wechselnden Chorleitern. Seit 2015 leitet Karl Klug in einfühlsamer Probenarbeit den Chor.

In gewohnt unterhaltsamer Weise wird Leo Hammer den Kölla-Xang moderieren. Auch das Publikum darf teilweise mitsingen, und beide Chöre werden ein gemeinsames Lied zum Besten geben. Eine vergnügliche Stunde wartet auf Sie im gewaltigen, stimmungsvollen Gewölbe des Hausbrunner Gemeindekellers.

Die Aufführung findet im Rahmen des 20. Hausbrunner Kellerbergfestes am Samstag, 12. August um 18 Uhr statt. Eintritt: Freie Spende!

Anschließend an das Konzert können Sie die Sängerinnen und Sänger an der Chorbar kennenlernen und das Hausbrunner Kellerbergfest bei freiem Eintritt genießen.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px}span.s1 {font-kerning: none}