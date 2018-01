Bilanz des Roten Kreuz Zistersdorf: 600.000 Kilometer und 15.300 betreute Patienten

11.01.2018, 16:27 Uhr

Nicht nur im Rettungs- und Krankentransport waren die Zistersdorfer Sanitäter tätig, sondern auch im Gesundheits- und Sozialdienst. Mit einer Vielzahl von Rufhilfegeräten, den Lebensrettern am Handgelenk, und elektrischen Pflegebetten konnte der Bevölkerung rasch und unbürokratisch geholfen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel Zistersdorf gaben rund 55 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Mitmenschen aus und die Lesepaten der Bezirksstelle waren in über 100 Stunden an den Schulen im Sanitätssprengel aktiv.

Weiters konnten fast 200 Personen im Rahmen von Erste Hilfe Kursen die richtige und rasche Durchführung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen vermittelt werden.„Die Bezirksstellenleitung möchte sich auch bei den vielen großzügigen Spendern bedanken, die das Rote Kreuz Zistersdorf zum Teil schon jahrelang finanziell unterstützen. Dank ihrer Hilfe ist es möglich, diese Leistungen der Bevölkerung anzubieten“, sagt Bezirksstellenleiter Peter Markovics.