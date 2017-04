Deutsch-Wagram: Gedenktafel für den 1. Landeshauptmann in Niederösterreich

27.04.2017, 13:59 Uhr

Johann Mayer bekam Gedenktafel auf seinem Geburtshaus

DEUTSCH-WAGRAM. Im Rahmen eines feierlichen Festaktes wurde am Geburtshaus des 1. NÖ Landeshauptmannes Johann Mayer (1858 bis 1941) eine Gedenktafel enthüllt.Bürgermeister Fritz Quirgst konnte eine große Zahl von Ehren- und Festgästen begrüßen wie LA Rene Lobner, Bezirkshauptmann Martin Steinhauser, Pfarrer Peter Paskalis, mehrere Bürgermeister der Nachbargemeinde insbesondere Josef Summer aus Bockfließ, wo Johann Mayer später gelebt hat und auch begraben ist, Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer, sowie den Initiator der Veranstaltung Manfred Groß und natürlich die Eigentümerin des Hauses Helene Klug und ihre Nichte Christine Luf.Johann Mayer wurde 1890 erstmals in den NÖ Landtag gewählt und gehörte ab 1997 auch dem Reichstag an und vom Reichsrat wurde er 1902 in die österreichische Delegation gewählt, die damals in Budapest tagte.Ebenfalls 1902 wurde Johann Mayer von der Kurie der Landgemeinden in den Landesausschuss (entspricht der heutigen Landesregierung) bestellt. Es wurden ihm die Referate für öffentliche Sicherheit, Wein- und Obstbau, landwirtschaftliche Schulen, Feuerwehrwesen, Armenwesen, Sanitätsangelegenheiten und für die Landes-Hypothekenanstalten übertragen.1918 wurde er zum Landeshauptmannstellvertreter und nach der Trennung von Wien und Niederösterreich in zwei eigenständige Bundesländer (das Trennungsgesetz hat er maßgeblich mit verhandelt) wurde er 1921/22 zum 1. Landeshauptmann des neuen Bundeslandes Niederösterreich.