Die Ti amo Mafia im Marchfelderhof

25.04.2017, 20:08 Uhr

Rund um die Mafia Familie Marone geht es wieder drunter und drüber und das Publikum wird in zweieinhalb Stunden nach Italien versetzt und darf sich an vielen bekannten italienischen Melodien, teilweise mit neuem Text, erfreuen.

Bis 20.5. steht es im Metropol noch am Programm.Mit: Stefano Bernardin, Erik Arno, Ronald Kuste, Adriana Zartl, Franziska Hetzel, Christian Deix, Rene Velazquez, Clemens Aap Lindenberg, Markus Richter & Sonja RomeiMusikalische Leitung: Markus Hagler & Christian DeixChoreographie: Vadim Garbuzov & Kathrin MenzingerRegie: Viktoria SchubertAm 24.4. lud das Team des Wiener Metropols rund um Dr. Peter Hofbauer in den Marchfelderhof zu einem italienischen "Mafia-Dinner", welches im Gobelinsaal stattfand. In einer kleinen Pause gab es von fast allen Darstellern (Adriana Zartl fehlte) einen kleinen musikalischen a cappella Einblick in das Stück. Nur Christian Deix begleitete auf der Gitarre.Zu den bekannten Gesichtern auf der Feier zählten: Christina Lugner, Andy Lee Lang, Monika Ballwein, Stephan Paryla-Raky, Cyril Radlher, Franz Suhrada, Patricia Nessy und Vadim Garbuzov.