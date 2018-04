Beeindruckende Formkurve des Reitsportzentrums Lassee

23.04.2018, 17:11 Uhr

Am vergangenen Wochenende hatte das Reitsportzentrum Lassee ordentlich zugeschlagen: Nicht weniger als acht Siege gingen an die Lasseer Teamreiter, die im Schlosspark ordentlich ihren Stempel aufdrücken konnten.Lisa Marie Körber und Farina brillierten im Springen über 1.05 Meter. Über 1,20 Meter waren sowohl Natalie Magyer mit Corona als auch Sarah Erdelyi und Quarz van de Nieuwmolen siegreich.Lisa Schranz pilotierte ihre Pferde Diva (1,05 Meter), Merolin (1,05 Meter) und Marybird (1,15 Meter) zum Sieg. Hausherr Christian Schranz beeindruckte am finalen Sonntag mit zwei Triumphen im 1,30 Meter-Springen mit Castro de ly Bryere und im Hauptbewerb des Wochenendes, dem Standardspringen der schweren Klasse über 1,40 Meter, das er im Stechen mit Cool Hand Luke für sich entscheiden konnte. Es war übrigens der allererste S-Sieg für den braunen Holsteiner, der seinen Stallkollegen V.I.P. 2 würdig vertreten hatte. Aufgrund einer Verletzung wird das Top-Pferd von Christian Schranz noch geschont.Weitere Platzierungen gab es für die Vereinsreiter des Reitsportzentrum Lassee rund um Stephanie Gumatz, Stefan Foltin, Sarah M. Pfeil, Werner Magyer, Bettina Bauer, Birgit Schreiner und Eva Perkonig.Am Turnierplan sind in den kommenden Wochen Karnabrunn, Bad Fischau-Brunn und die zweite Etappe des Casino Grand Prix in Lamprechtshausen notiert.Danach steht schon die Lasseer Springserie mit dem CSN-B* von 25.-27. Mai 2018 und der dritten Casino Grand Prix-Station von 31. Mai bis 03. Juni 2018 an.