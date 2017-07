26.07.2017, 20:16 Uhr

Bei Shire in Orth alles offen

ORTH/DONAU (rm). Nach der Kündigung von 400 Mitarbeitern lud das Management des Pharmakonzerns Shire in Orth zu einer Besprechung über die weitere Vorgangsweise. "Es wird Gespräche mit der Firma Pfizer geben, die unter Umständen teilweise Anlagen und Personal übernehmen könnte", glaubt Bürgermeister Johann Mayer. Es werde auch mit anderen Firmen Kontakt aufgenommen, die eventuell Interesse zeigen könnten. Bei erfolgreichen Gesprächen wären zumindest ein Teil der Jobs gesichert. Die noch bei Shire verbliebenen 300 Mitarbeiter könnten die Chance bekommen, bei weiteren Forschungsaufträgen, ihre Arbeitsplätze zu behalten. Allerdings seien all diese Möglichkeiten noch nicht ausgegoren und es sei weiterhin alles in Schwebe. Es werde weitere Gespräche geben, bei denen konkretere Ergebnisse erwartet würden.

