Unterhaltung für Jung und Alt bei der Eröffnung vom Annenkirtag in Wien Hernals

21.07.2017, 20:45 Uhr

Zudem am Kirtag vertreten der Hernalser Kulturkreis, der zahlreichen Nachwuchskünstlern mit Ständen diverser Kundsthandwerksartikel, eine Austellungsmöglichkeit vor Ort bietet.Kinder hatten beim berühmten Ringelspiel und der Hüpfburg ihren Spaß.Für musikalische Stimmung am Fest sorgten die Schlosskogler, eine Band aus Kirchberg an der Pielach die bekannte Schlager und Evergreens zum Besten gaben.Auch für Kulinarisches war gesorgt, mit zahlreichen Schmankerln vom Restaurant Roter Hiasl.Gegen 18.00 wurde dann der Kirtag unter anderem im Beisein von Bezirksvorsteherin Dr. Ilse Pfeffer, offiziell eröffnet.Bis So 23.7 21.00 kann der Kirtag noch besucht werden und es warten noch zahlreiche Highlights, wie etwa der Auftritt der Band Wiener Wahnsinn, auf die Besucher.