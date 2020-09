Auf Grund der COVID-19 Pandemie kann der traditionelle Kinderflohmarkt im Hügelpark heuer nicht in der gewohnten Form stattfinden. Dennoch ist es möglich Kinder und Familien in Not zu unterstützen.

HIETZING. Der Kinderflohmarkt im Hügelpark hat eine lange Tradition. Seit mehr als 20 Jahren treffen sich hier einmal im Jahr Eltern mit ihren Kindern, damit diese das verkaufen können, was ihnen einmal lieb war: ihr Spielzeug, ihre Bücher und Kleidung, aus der sie herausgewachsen sind. Doch heuer ist alles anders.

Die Corona-Maßnahmen haben auch den beliebten Kinderflohmarkt im Hügelpark getroffen. Er musste leider abgesagt werden. "Wir haben keine Möglichkeit gesehen, die Veranstaltung in der gewohnten Weise abzuhalten und dabei alle Auflagen und Hygienevorschriften zu beachten", so Club-13-Präsident Franz Ferdinand Wolf, unter dessen Ägide der Flohmarkt stattfinden hätte sollen.

Doch gerade in Zeiten der Krise will man im Hügelpark ein deutliches Zeichen setzen. Und so wird aus dem bekannten Flohmarkt heuer ein Fest der Mitmenschlichkeit.

Spendenaktion Hügelpark

Bisher war es so, dass die Kinder hier ihre alten Sachen verkauft und sich so ihr Taschengeld aufgebessert haben. Heuer soll allerdings der soziale Gedanke im Mittelpunkt stehen. "In dieser Zeit, die viele Familien ins Unglück gestürzt hat, ist es eine besonders verdienstvolle Sache, zu helfen. So lernen die Kinder, solidarisch zu sein und jene zu unterstützen, denen es nicht so gut geht", erklärt Franz Ferdinand Wolf die Idee.

Kurz gesagt: Am Sonntag, 13. September, gibt es für Kinder und auch für Erwachsene die Möglichkeit, ihre alten Sachen, die neue Besitzer suchen, zwischen 9.30 und 18 Uhr im Hügelpark in Unter St. Veit persönlich abzugeben und zu spenden. Diese gehen in der Folge an die Pfarre Maria Hietzing und an die evangelische Auferstehungskirche, die dafür Sorge tragen werden, dass sie auch dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden.

Besonders willkommen sind Kinder- und Erwachsenenkleidung (sauber und gewaschen), Spielzeug, Hausrat, Bücher, Kinderautositze und Möbel, aber auch Kosmetika.

"Es wäre schön, wenn die Spenden bereits verpackt und beschriftet wären", bittet der Veranstalter. Sollte dies nicht möglich sein, wird es vor Ort eine Verpackungsmöglichkeit geben.

Corona-Maßnahmen

Um möglichst kurze Abgabezeiten zu gewährleisten und die Spenderströme auflagenkonform bewältigen zu können, wird es vor Ort vier Zeit-Slots zur Abgabe geben: Slot 1: 9.30–12 Uhr, Slot 2: 12–14 Uhr, Slot 3: 14–16 Uhr, Slot 4: 16–18 Uhr.

Zur Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Alle, die diese Aktion unterstützen und spenden wollen, schreiben eine E-Mail mit Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer und dem gewünschten Zeit-Slot an information@club13.eu.

Weitere Infos gibt es unter www.club13.eu