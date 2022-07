Ein lauer Sommerabend am Heldenberg: Perfekte Reitkunst traf auf das „Opernstudio der Wiener Staatsoper“.

HELDENBERG. Erstmals wurden die majestätischen Hengste der Spanischen Hofreitschule und

ihre Bereiter im Rahmen der schon traditionellen Lipizzanergala am Heldenberg von den herausragendsten Gesangstalenten der Wiener Staatsoper musikalisch begleitet.

Weißes Ballett

Bereits zum 13. Mal präsentierte die Spanische Hofreitschule an ihrem dritten fixen Standort und zugleich einem der führenden internationalen Ausbildungs- und Trainingszentren mit ihrem „Weißen Ballett“ ihr Programm. Die hohe Schule der Klassischen Reitkunst und die Höhepunkte der perfekten Pferdedressur begeisterte die rund 2.000 Zusehern. Durch den Abend führten in charmanter Weise das Moderationsduo Kristina Sprenger und Daniel Maček.

Im Zeichen 100 Jahre NÖ

Auch die Lipizzanergala stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“.



„Wir feiern heuer 100 Jahre eigenständiges und souveränes Niederösterreich. Und in diesem Jubiläumsjahr stellen wir all das in den Mittelpunkt was uns wichtig ist. Dabei denke ich an das Kulturland Niederösterreich mit seinen vielseitigen Kulturgütern wie den Heldenberg mit der beeindruckenden Lipizzanergala“,

freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch Generalsekretär Günter Liebel zeigte sich beeindruckt: „Die Kombination mit Sängern aus der Wiener Staatsoper verleiht dem

Abend einen zusätzlichen Glanz.“

Sommerfrische für Pferde

„Die Lipizzanergala am Heldenberg ist immer der krönende Abschluss für unsere Lipizzaner

nach der Saison in Wien. Anschließend können die Pferde ihre wohlverdiente

Sommerfrische im Trainingszentrum in Niederösterreich genießen“, so die Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule Sonja Klima.

Musikalisch begleitet wurde die Gala von den herausragendsten Gesangstalenten der

Wiener Staatsoper, die das abwechselnd mit den berühmten Hengsten am Heldenberg

auftrat. Petra Bohuslav, die kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener

Staatsoper über den Auftritt des Opernstudios:



„Das Opernstudio der Wiener Staatsoper ist ein für die Nachwuchsarbeit an einem großen Repertoirehaus unverzichtbares Projekt, um die sängerische Exzellenz zu fördern und zu erhalten.“

Das Vorprogramm der Lipizzanergala 2022 wurde zum ersten Mal vom Dragoner Regiment

bestritten, die eine berittene Darstellung von „des Kaisers Reiterei“ zeigten. Es waren

Dragoner, Husaren und Ulanen in den Uniformen aus der Zeit um 1900 zu sehen.

Außerdem im Publikum: Thomas Schäfer-Elmayer und Peter Steinbach, Bürgermeister der Gemeinde Heldenberg.