HOLLABRUNN. Rätsel mit und versuche, die Fragen übern den Bezirk Hollabrunn zu lösen.

1.) Wann wurde das Pfarrheim in Obritz gebaut?

2.) Welche Ortschaft ist seit heuer wieder bei der Dorferneuerung eingestiegen?

3.) Warum bleibt nach der Bankomatsprengung in der Raika Alberndorf die Bankfiliale vermutlich dauerhaft geschlossen?

4.) Wo spielt der Göllersdorfer Tormann Sebastian Gessl jetzt?

5.) Wie werden absterbende Altbäume benannt, die jetzt in Hollabrunn eine Plakette erhalten?

Antworten:

1.) 1930

2.) Frauendorf

3.) Gebäudestatik wurde sehr stark beschädigt

4.) ASV Siegendorf

5.) Habitatbäume