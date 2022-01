Die Marktgemeinden Sitzendorf an der Schmida und das Land NÖ haben sich dazu entschlossen, eine Radwegverbindung zwischen Sitzendorf und der Katastralgemeinde Sitzenhart zu schaffen. Ziel war es, die Radinfrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern und attraktiver zu gestalten.

SITZENDORF. Außerdem wurde dadurch für die Radfahrer eine verkehrssichere Anbindung an die in Sitzendorf befindlichen Alltags- und Freizeiteinrichtungen wie Gemeindezentrum, Kindergarten Schulen Nahversorger, Sportstätten, usw. geschaffen, ohne die Landesstraße L 35 benutzen zu müssen.

Ausführung

An bestehenden Wegen (Erdwege) wurde ein entsprechender Konstruktionsaufbau hergestellt und abschließend eine Asphaltdecke aufgebracht. Der 2,1 km lange Radweg wurde in einer Breite von 3,0 m ausgeführt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund € 260.000,- wobei 70% vom Land NÖ und 30% von der Marktgemeinde Sitzendorf an der Schmida getragen werden.

2,75 km von Hollenstein nach Gettsdorf

Auch die Gemeinde Ziersdorf verwirklichte mit dem Land NÖ eine Radwegverbindung zwischen Hollenstein und Gettsdorf. An einem bestehenden rund 2,75 Kilometer langen Weg wurde ein Konstruktionsaufbau hergestellt und eine Asphaltdecke aufgebracht.