Mit dem Gegenstand „IT-Sicherheit“ schon in der 1. Klasse der Abteilung Informationstechnologie der HTL Hollabrunn wird der Cybersecurity in der Ausbildung große Bedeutung beigemessen. Zum Einstieg in dieses wichtige Thema absolvierten die Schülerinnen und Schüler der 1AHITS und 1BHITS den Kurs „Introduction to Cybersecurity“ der „Cisco Networking Academy“.

Das „Certificate of Course Completion“ wurde ihnen nach Absolvierung der Prüfung von Abteilungsvorstand DI. Wilfried Trollmann überreicht. In den kommenden vier Jahren der Ausbildung werden die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihr Können auf diesem Gebiet weiter vertiefen, erweitern und unter Beweis stellen. Sie werden dann sehr gefragte Fachkräfte im IT-Bereich sein.