Einige Zeit vor dem Lockdown wurde vom Wienerlied-Duo Katharina Winand und Andreas Ertl eine weitere neue Komposition "Der Wein und die Musik uns stets vereint" von Prof. Leopold Großmann (87) verfilmt. Großmann hat in den 70er Jahren unter anderem die damaligen Hits "Zärtliche Geigen" und "Mach nie a Tür für immer zua" komponiert. Er begleitete schon Heinz Conrads am Klavier und spielt nun für das Wienerlied-Duo. Der Text zu dem neuen Lied wurde von Katharina und Andreas selbst geschrieben. Es handelt sich diesmal um ein nachdenkliches besinnlicheres Lied, passend zur jetzigen Zeit. Gefilmt wurde zuerst am Ende der Kellergasse in Stammersdorf und danach in Kalladorf bei Wullersdorf. Sowohl im Zentrum von Kalladorf, unter anderem vor der ehemaligen Volksschule, als auch im Innenhof des Hauses, in dem einst die Großeltern von Katharina Winand wohnten, wurde gedreht. Sie hatten damals in ihrem Haus ein kleines Lebensmittelgeschäft. Der Greißler war zu dieser Zeit ein wichtiger Nahversorger. Die beiden Töchter der Brandl-Großeltern, Annemarie Winand und Ingrid Brandl wirkten ebenfalls in diesem Musikvideo mit. Sie bildeten, gemeinsam mit Helene und Luise Burger sowie mit Ignaz Pimberger einen wunderbaren Chor für den Schlußrefrain. Diese wirklich berührende Szene wurde in einem Weinkeller am Rande von Kalladorf gefilmt. Helmut und Ingrid Brandl haben mit einer leckeren Jause und vorzüglichem Wein vom Weingut Pimberger für gute Stimmung im Weinkeller gesorgt. Helmut hat außerdem den Weinkeller schon gut vorgeheizt, sodass gute Vorraussetzungen für den Chorgesang gegeben waren. Vor dem Weinkeller stehend hat man einen guten Ausblick über das wunderschöne Weinviertel und in der Ferne kann man die Kirche von Wullersdorf erkennen. Man kann wirklich verstehen, warum das Duo singt "von hier geh' ich nimmer fort". Ganz besonders dankbar waren die beiden Künstler Ingrid Brandl für die Organisation der Chorproben, die ebenfalls in Kalladorf stattfanden. Nach Beendigung der Drehaufnahmen blieb die gesellige Runde noch eine ganze Weile bei Speis und Trank im Weinkeller beisammen sitzen. Noch war dies möglich, denn einige Tage danach durften nur mehr weniger Leute zusammenkommen. An diesem Sonntag herrschte zudem strahlender Sonnenschein, sodass es in der Sonne noch angenehm warm war. Diese wunderschöne Tag wird vielen Mitwirkenden noch lange in Erinnerung bleiben.