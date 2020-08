45 Jahre Minigolf-Verein und Obmann gefeiert

Beim Weinland-Pokalturnier des Miniaturgolfvereins Seefeld Kadolz kamen 58 Starter und 10 Teams.

SEEFELD-KADOLZ (ag). Das Turnier war am Trainingstag durch Regen stark beeinflusst und konnte letztlich doch bei gutem Wetter ausgetragen werden. Obmann Georg Jungmayer konnte viele Sportler aus den Bundesländern begrüßen und freute sich, dass eine große Anzahl von Bahnengolfern seiner Einladung gefolgt sind. Weiters konnte Jungmayer auch den Gemeinderat Elmar Helletzgruber als Gemeindevertreter begrüßen.

45 Jahre Verein

Georg Jungmayer gründete den Verein 1974/1975 und seit der offiziellen Genehmigung durch das Bundesministerium im Jahr 1975 durfte er an der Vereinsspitze als Obmann tätig sein. Jungmayer betonte: „In der Gründerzeit war es nicht einfach, diese Sportart in einer kleinen Gemeinde im Pulkautal präsent zu machen. Doch einige junge Mitbewohner, die auch die Bahnen persönlich aufbauten, nahmen bereits 1975 an einem Miniaturgolfturnier in Zwettl teil und konnten einen Pokal, der vom damaligen LH Maurer überreicht wurde, mit nach Hause nehmen.

Jungmayer ist Gründungsobmann

Dieser 1. Pokal fand natürlich einen schönen Ehrenplatz im Clubhaus, das inzwischen auf Grund erfolgreicher Turnierteilnahmen mit über 250 Ehrenpreisen geschmückt ist!“45 Jahre Miniaturgolfverein

45 Jahre Verein und Obmannszeit von Georg Jungmayer gehen in die Vereins- und Gemeindegeschichte von Seefeld-Kadolz ein.

Nach einer Laudatio von Gemeinderat Elmar Helletzgruber erhielt Obmann Georg Jungmayer als längst dienender Obmann der Seefeld-Kadolzer Vereine eine Ehrenurkunde der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz.

GR Helletzgruber bedankte sich beim Obmann und den Vereinsmitgliedern für die erfolgreiche Vereinsarbeit und wünschte für die Zukunft „Gut Schlag“!

Ergebnisse des Bahnengolfturniers

Bei 58 Startern und 10 teilgenommenen Mannschaften konnten die „Heimspieler“ gute Ergebnisse einspielen:

1. Platz ASKÖ Damen-Manschaft

2. Platz ASKÖ Senioren

2. Platz ASKÖ Herren-Mannschaft

2. Platz Vereinsmannschaft

Bei den Einzelwertungen wurden folgende Plätze erzielt:

Seniorinnen 2 ASKÖ – 4. u. 5. Platz

Senioren 2 ASKÖ – 6., 9. 11. + 12. Platz

Seniorinnen 1 ASKÖ – 6. Platz

Senioren 1 ASKÖ – 1. u. 10. Platz

Damen ASKÖ – 2., 3. u. 4.Platz

Herren ASKÖ – 4. u. 6. Platz