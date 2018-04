Ü-30 Party war ein voller Erfolg

24.04.2018, 14:30 Uhr

Bereits zum 4. Mal fand im Stadtsaal Hollabrunn eine Party mit dem Motto „Ü-30“ statt.

HOLLABRUNN (ab). Zum vierten Mal fand im Süd-Foyer des Hollabrunner Stadtsaals die Ü-30-Party statt. Zusammen mit DJ und Veranstaltungstechnikersowie dem Team des Partyservice Familie Rohringer organisierte die Stadt Hollabrunn dieses Event. Schon sehr rasch nach dem Einlass um 20:00 Uhr füllte sich das Süd-Foyer des Veranstaltungszentrums Hollabrunn, welches sich wieder einmal unfehlbar als die perfekte Location für diesen Event erwies. Bei Hits aus den 70ern, 80ern 90ern sowie Oldies und den Hits von heute heizte der routinierte DJ Rainer Schober vom Musikparadies Hollabrunn den insgesamt etwa 200 zahlenden Gästen ordentlich ein. Recht schnell füllte sich auch die Tanzfläche mit zahlreichen fröhlichen Gästen, denen aufgrund der abwechslungsreichen und sorgfältig ausgesuchten Musikauswahl des DJs nichts anderes übrig blieb, als wie in ihrer Jugendzeit ordentlich das Tanzbein zu schwingen.

Bis in die Morgenstunden

Auch die rasche Bedienung am Tisch und an der Bar sowie das Angebot einiger Snacks ließen keine Wünsche seitens der Gäste offen. So feierte das Publikum - von 30 bis nach oben hin offen - bis in die frühen Morgenstunden dieses mittlerweile schon fast traditionellen Events.Sowohl DJ Rainer Schober als auch der Rest des Veranstalterteams waren mit der Anzahl sowie der Stimmung der Gäste, darunter auch Helmut Schneider von der Holla-brunner Stadtverwaltung, sehr zufrieden, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass die Ü-30-Party in Hollabrunn auch noch in den kommenden Jahren stattfinden wird.