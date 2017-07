Schulfreiraum für Göllersdorf

18.07.2017, 09:00 Uhr

NMS Göllersdorf bietet Freiklassen mit Sitzarena und Trinkbrunnen.

Schule zum Wohlfühlen

GÖLLERSDORF (jm). Zur Eröffnung des Schulfreiraumes an der NMS Göllersdorf konnte Direktorinzahlreiche Ehrengäste begrüßen, an der Spitzevom NÖ. Familienland, PSI, LAbg., Bgm. und Schulobmann, Bgm.(Sierndorf) und Pfarrer„Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, SchülerInnen und PädagogInnen müssen sich auch wohlfühlen, um dieses Lernen zu ermöglichen“, erklärte die Direktorin in ihrer Eröffnungsansprache. Eine schattige Freiklasse mit Sitzarena, ein Trinkbrunnen, ein Biotop und diverse Geräte im Grünen bieten den SchülerInnen die Möglichkeit, manche Unterrichtseinheiten oder Pausen an der frischen Luft zu verbringen. Auch für die Nachmittagsbetreuung oder das Ferienspiel wird der modern gestaltete Schulfreiraum genützt.

Projekt kostete 65.000 Euro

Das 65.000-Euro-Projekt wurde von der Mittelschulgemeinde Göllersdorf in Kooperation mit dem NÖ. Familienland durchgeführt und vom Land mit 40.000,- Euro gefördert. Die Eröffnungsfeier wurde zu einem Schulfest, bei dem sich Schulchor, Schulband und Theatergruppe präsentierten. Für die Bewirtung der zahlreich gekommenen Gäste sorgte Elternvereinsobmannmit seinem Team.