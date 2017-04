Staatsmeistertitel für Martin Würz

18.04.2017, 05:00 Uhr

Der Maissauer Behindertensportler holte den Titel im Riesentorlauf.

Sieg im Riesentorlauf

(ag). Bei strahlendem Sonnenschein fand die Staatsmeisterschaft im Riesentorlauf und im Slalom in Hinterstoder statt. Der Maissauer Versehrtensportlersetzte sich mit einem starken ersten Durchgang im Riesentorlauf in Führung.Im zweiten Lauf konnte er mit einer guten kontrollierten Fahrt die Zwischenführung verteidigen und sich den Staatsmeistertitel sichern. Am nächsten Tag wollte sich Martin Würz auch den zweiten Titel im Slalom holen. Bei guten Pistenverhältnissen setzte er sich nach dem ersten Durchgang mit 3 Hundertstel Sekunden vor dem Zweiten auf Platz 1 durch.„Im 2. Durchgang wollte ich alles geben, da ich unbedingt den Sieg wollte. Mir passierte aber oben im Lauf bereits ein großer Fehler und anschließend riskierte ich extrem – leider zu viel – und schied kurz vor dem Ziel aus. Im Nachhinein erfuhr ich, dass der Zweitplatzierte nach dem ersten Durchgang ebenfalls ausgefallen ist und ich mit einer normalen Fahrt auch gewonnen hätte“, so der ehrgeizige Sportler. Dennoch zeigte Würz eine Leistung auf allerhöchstem Niveau und konnte trotzdem mit seiner Leistung an diesem Wochenende sehr zufrieden sein, da er im Riesentorlauf eine wirklich starke Performance gezeigt hat und einen Staatsmeistertitel nach Hause gebracht hat.