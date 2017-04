SV Heldenberg ist Titelanwärter

26.04.2017, 08:30 Uhr

Der SV Heldenberg entschied von 15 Spielen bislang 14 für sich.

HELDENBERG (jm). Bereits dreimal wurde der SV Heldenberg seit seiner Gründung im Jahr 1963 unter ObmannMeister in der 2. Klasse Schmidatal: 1980, 1992 und 2011. Die Chancen auf den Meistertitel 2017 stehen nach 15 Spielen denkbar gut, führen doch die Heldenberger die Tabelle mit einem satten 12-Punkte-Vorsprung vor Göllersdorf an.Die erfolgreichsten Torschützen sindundmit je 15 und Oliver Sailer mit 13 Treffern in 15 Spielen. Die erfolgreiche Elf wird von Obmanngeleitet, seine Stellvertreter sindund. Präsident des Sportvereins Heldenberg ist Bgm. Peter Steinbach.Für den sportlichen Erfolg sind die Trainerundmitverantwortlich. Das sportliche Angebot in der Gemeinde Heldenberg umfasst weiters die Reservemannschaft, die U-9 und die U-7. Die Frauen-Kampfmannschaft spielt in der Frauengruppe Nordwest und hält dort den 2. Tabellenplatz. Die „Girlies“ trainieren in der Altersgruppe 10 bis 15.Die SportlerInnen kommen aus Glaubendorf, Großwetzdorf, Kleinwetzdorf, Oberthern und Unterthern. Die Sportanlage liegt in Glaubendorf.