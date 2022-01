Ein Besuch im "Crème de la Crème" in der Josefstadt kommt einem Nachmittag in einem Pariser Café gleich.



WIEN/JOSEFSTADT. Farbenfrohe Mehlspeisen, die wie kleine Kunstwerke aussehen, reihen sich in der Theke der französischen Pâtisserie dicht aneinander. Hohe Wände, goldene Akzente und ein imposanter Grünbehang runden das kosmopolitische Bild des "Crème de la Crème" ab.

Die Besitzerin Julia Kilarski entschied sich nach ihrem abgeschlossenen Jus-Studium dazu, eine Konditorausbildung zu absolvieren. 2017 eröffnete sie die Pâtisserie in der Josefstadt: "Ich hatte davor Cake-Pops zubereitet, aber ein eigenes Lokal war schon immer ein Traum von mir", erzählt die Konditormeisterin im Gespräch mit der BezirksZeitung. "Das Lokal in der Lange Gasse war ein echter Glücksgriff."

Meisterwerke aus Zucker

Die zweifache Mutter hatte schon immer ein Faible für Paris und die französische Küche. Besonders das aufwendige französische Kleingebäck hat es ihr angetan. Deshalb entschied sie sich dazu, die Erzeugnisse ihrer Pâtisserie an diese anzulehnen. Weiters achtet Kilarski darauf, dass die verwendeten Zutaten möglichst regional und biologisch sind.

"Unser Angebot wechselt ständig. Wir achten darauf, dass wir mehrere ‚Kollektionen’ pro Jahr haben. Neben den saisonalen Kreationen gibt es auch welche zu besonderen Anlässen. Im Moment arbeiten wir an unserer Valentinstagskollektion", berichtet Kilarski über das Konzept des Familienbetriebs.

Für jeden Geschmack

Doch nicht nur Süßes steht auf der Speisekarte: Zum Frühstück kann aus herzhaften Broten gewählt werden und zu Mittag gibt es einen echten französischen Klassiker: die Quiche.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, die süßen Köstlichkeiten im Online-Shop zu erwerben. Diese werden wienweit ausgeliefert.

Weitere Informationen

Das "Crème de la Crème" in der Lange Gasse 76 ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es online unter www.cremedelacreme.at

