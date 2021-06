Gemeinsam mit dem "The Student Hotel" lädt die erste und derzeit einzige österreichische Modelagentur mit Fokus auf LGBTIQ-Models, Enfant Terrible Society, am 4. Juni zur Vernissage einer neuen fotografischen Poster-Ausstellung.

WIEN/JOSEFSTADT. Im Rahmen des am 1. Juni gestarteten Pride Monats findet vom 4. bis 20. Juni eine begehbare Poster-Ausstellung im "The Student Hotel" statt. Eingeläutet wird diese mit einer Vernissage am 4. Juni um 18 Uhr. Anlässlich der Eröffnung sind auch drei junge queere Menschen zu einer offenen Paneldiskussion eingeladen. Diese werden über die Zukunft von LGBTIQA* und deren Rolle in der Gesellschaft diskutieren.

Geleitet wird der Abend von Sophie Mashraki, der Gründerin von "Enfant Terrible Society", der ersten und derzeit einzigen österreichischen Modelagentur (Sitz im 8. Bezirk) mit Fokus auf Diversität exklusiv transgender, genderqueere und bipoc Models.

So kam es zur "queeren Ausstellung"

Die Ausstellung ist im Rahmen der sogenannten Awareness Campaign fotografiert worden, einer Kampagne zu mehr visuellem Verständnis in Hinsicht auf Diversität und Inklusion. Das "The Student Hotel" wurde als Austragungsort ausgewählt, da es auch eine andere Linie, im Vergleich zu anderen Hotels vertritt.

Denn im Rahmen eines innovativen Hospitality-Konzepts vereint das Hotel studentisches Wohnen, Co-Working, Meetings und Events unter einem Dach. "Unsere Hotels sind inspirierende dynamische Orte, an denen Menschen unterschiedlichsten Couleur zusammentreffen, arbeiten, essen, trinken, Events veranstalten oder übernachten", so Lin Reimann-Broinger von "The Student Hotel".

Die Models kommen von der ersten und einzigen österreichischen Modelagentur, Enfant Terrible Society, die sich auf LGBTAIQ*-Models spezialisiert hat.

Die Kampagne wurde fotografiert von Irina Pogonina in Leitung von Olivia Fuchs. Die Kleidung stammt von Charakter Couture, Anzüglich, Altrosa Vintage und Combinege, gestyled wurde von Daniela Sipka mit Makeup von Elena Meraru und Zaira Keßler. Die Models auf den Fotos stammen von der Modelagentur "Enfant Terrible Society".

Zur Sache:

Das "The Student Hotel" ist in der Nordbahnstraße 47 im 2. Bezirk zu finden. Die Ausstellung ist kostenlos und wird von 4. bis 20. Juni durchgeführt. Eine Anmeldung ist jedoch aufgrund der Covid-Bestimmungen unter www.eventbrite.co.uk/e/155924017935 nötig.

