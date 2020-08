Der Atus Ferlach empfängt am Samstag (17 Uhr) den SK Maria Saal zum ersten Saisonderby in der Kärntner Liga. Am Sonntag (17 Uhr) kommt es in der Unterliga Ost zum Schlager zwischen Ludmannsdorf und Gurnitz.

FERLACH (stp). "Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen - das ist unser Saisonziel", sagt Mario Verdel, Trainer des Atus Ferlach vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison. Dass Ferlach ganz vorne mitspielen kann hat die Mannschaft auch beim 3:2-Auswärtssieg gegen Lendorf gezeigt. Gegen Maria Saal erwartet sich Verdel ein anderes Spiel als in Oberkärnten: "Die erste Begegnung war für alle ein Abtasten. Maria Saal ist eine launische Mannschaft, mal zeigen sie eine Top-Leistung, dann spielen sie wieder etwas schwächer. Zu Hause wollen sie aber sicher gewinnen." Bei der Ferlachern ist der komplette Kader an Bord, so auch die beiden Neuen Tobias Schaflechner (KAC) und Julian Völz (ASK).

Maria Saal mit stark reduziertem Kader



Beim SK Maria Saal hofft Trainer Klaus Thuller auf Wiedergutmachung für die Auftakt-Niederlage (1:4) gegen Gmünd: "Die Niederlage war unglücklich, keines der Tore war wirklich herausgespielt. Ferlach ist eine der heimstärksten Mannschaften, daran hat sich nichts geändert, deshalb brauchen wir dort auch ein konsequentes Auftreten."

Die Truppe vom Zollfeld hat in der langen Pause mit Christopher Wadl, Christof Reichmann (beide Wölfnitz), Arnel Mulahalilovic (Faakersee), Marco Raunegger (KAC), Andreas Schawarz (Ludmannsdorf) und Michael Zunder (Eberstein) wichtige Stammspieler verloren. Außerdem fällt Andreas Schritliser mit Kreuzbandriss die gesamte Saison aus. "Wir sind nicht mehr so breit aufgestellt, haben aber einige junge Spieler mit Qualität im Kader, die sich aber erst beweisen müssen", betont Thuller vor der Begegnung mit Ferlach.