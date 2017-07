Eine Million Klicks für "Young Roses"

19.07.2017, 17:30 Uhr

Gabalier-Song, interpretiert durch die zwölf Rosentalerinnen, ist ein wahrer YouTube-Hit.

Verein gegründet

ROSENTAL. Freude bei den Rosentaler "Young Roses": Ihr gefühlvolles Lied "Amoi seg ma uns wieder" von Andreas Gabalier hat auf YouTube eine Million Klicks überschritten. Trotz des kometenhaften Aufstiegs nach der ORF-Sendung "Die große Chance der Chöre" haben sich die zwölf Mädels ihre Bodenständigkeit bewahrt. Immer noch steht die Freude am gemeinsamen Singen im Vordergrund.Zeit zum Ausruhen bleibt allerdings nicht. Es wird fleißig an neuen Arrangements gearbeitet, für die Tanja Pogoriutschnig hauptverantwortlich ist, so Anna-Maria Korenjak und Karin Feichtinger.Nach dem TV-Finale und einer ersten CD-Präsentation hat sich auch organisatorisch viel getan. Man ist aus der bisherigen Schirmherrschaft der Kärntner Landjugend ausgestiegen und hat den Verein "Chor Young Roses" gegründet. Nach dem Ausstieg zweier Mitglieder gibt es mit Nadja und Katharina Korenjak auch zwei neue Gesichter.

Gemeinsam nach Kroatien

Das Video auf YouTube

Der Terminkalender wurde immer enger, weshalb man beim gemeinsamen Young Roses-Urlaub in Kroatien die Batterien wieder aufladen und sich neue Projekte überlegen will. Mit an Bord sind die Mädels bei der großen Matakustix-Show im Dezember.