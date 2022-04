BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Knapp über dem Wasser einmal quer durchs Schilf – ein großartiges Erlebnis. In der Stockerauer Au, in der Nähe des Gasthauses Konrad, schlängelt sich der Holzsteg am Ufer entlang. Info-Tafeln erzählen Interessantes, nicht nur übers Schilf und die Au, sondern auch ihre Bewohner.

So viel Leben in der Au…

Foto: Sandra Schütz

hochgeladen von Sandra Schütz