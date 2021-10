BEZIRK KORNEUBURG | ERNSTBRUNN. Im Zuge der Tage der offenen Ateliers wird das neu renovierte und umgebaute Ernstbrunner Heimatmuseum am 16. Oktober, 14 Uhr, wieder eröffnet.

Die Ausstellung des Fotoclubs Ernstbrunn „Land und Leute im Weinviertel“ sowie Führungen durch das umgestaltete Heimatmuseum sind am 16. Oktober bis 18 Uhr und am 17. Oktober von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr möglich.