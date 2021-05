94,96 Prozent – mit dieser Stimmenmehrheit wurde Martin Peterl bei der Bezirkskonferenz der SPÖ von den Delegierten in seinem Amt als Bezirksvorsitzender bestätigt.

BEZIRK KORNEUBURG. Da stellten sich sogar Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Landesparteivorsitzender Franz Schnabl und Europaabgeordneter Günther Sidl als Gratulanten ein. Doch es wurde nicht nur gefeiert, vor allem die Themen, die es anzugehen gilt, standen im Mittelpunkt. So will sich Peterl für den dringend notwendigen Ausbau des öffentlichen Verkehrs einsetzen, vor allem im Hinblick auf eine flächendeckende Parkpickerl-Einführung in Wien ein Anliegen, das der gesamten Bezirks-SPÖ unter den Nägeln brennt. Doch auch die mangelnden Angebote in Sachen (kostenloser) Kinderbetreuung sowie leistbares Wohnen will man verstärkt in den Focus stellen. Und es ist eine "bessere und gerechtere Politkultur", die Peterl seitens der ÖVP einfordert.