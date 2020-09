Die Wirtschaft Stockerau startet in den Herbst. Gemeinsam mit Stadtgemeinde und WISTO lädt man am 12. September zum "Stockerauer Schnäppchen-Markt" ein.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. So können nicht nur die Lager für die kommende Wintermode beziehungsweise neue Ware geleert werden, auch auf die Shopping-Fans warten tolle Angebote. So bauen die Wirtschaftstreibenden vor ihren Geschäften Tische und Stände auf, auch rund um den Wochenmarkt wird es aller Hand zu stöbern geben.

Also, gleich im Kalender anstreichen und am Samstag, den 12. September, von 9 bis 12 Uhr in Stockerau auf Schnäppchen-Jagd gehen!