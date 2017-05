Stockerau bewegt seine Jugend

02.05.2017, 15:15 Uhr

Schulsportprojekt: "Leistungs- und Breitensportzentrum Stockerau"

STOCKERAU. "Wer die Welt verändern will, muss bei der Jugend anfangen. Sie sind die Entscheidungsträger von Morgen", so die Überzeugung von Manfred Dimmy. Und weil Bewegung die Gesundheit fördert und somit einen nachhaltigen Effekt auf die Zukunft hat, kämpfte der Sport- und Sportmarketing-Manager von "sport & recht" seit drei Jahren für ein "Leistungs- und Breitensportzentrum" in Stockerau. Beauftragt dazu wurde er von der Stadtgemeinde und nach vielen Gesprächen, Verhandlungen und Stolpersteinen wurde es nun vorgestellt.

6 Turnstunden pro Woche

Auch Vereine profitieren

In Kooperation mit der Kreativ-Mittelschule und dem Stockerauer Gymnasium sowie fünf lokalen Vereinen – UHC Stockerau, UTTC Stockerau, Judo Club Stockerau, Alpenverein und ULG Weinland, haben die Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit, aus fünf verschiedenen Sportarten zu wählen: Leichtathletik, Tischtennis, Handball, Judo und Klettern. "So kommen sie, neben den vier schulischen Turnstunden, durch das Schulsportprojekt auf zusätzlich zwei bewegte Stunden pro Woche. Diese finden entweder im Sportzentrum Alte Au oder im Gymnasium statt. Dank der Raiffeisenbank Stockerau und den Kiwanis Stockerau-Lenaustadt ist nun auch die Finanzierung des Transports von der Schule zur Sporthalle gesichert."Die Vereine selbst übernehmen das Training, können so auch talentierten Sportlern den Weg zum Vereinssport ebnen", erklärt Dimmy. Seit Oktober 2016 läuft das Schulsportprojekt, momentan sind 38 Kinder angemeldet.