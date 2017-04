27.04.2017, 09:47 Uhr

Nun suchen wir wieder nach Nachwuchs und führen heuer erstmalig gratis Try Out Tage im Kunstturnen durch.Dienstag, 02.05.2017 16:00 Uhr ab 3 JahrenMontag, 08.05.2017 16:00 Uhr ab 5 JahrenMittwoch, 10.05.2017 15:00 Uhr ab 5 JahrenDienstag, 16.05.2017 16:00 Uhr ab 3 JahrenSamstag, 20.05.2017 10:30 Uhr ab 5 JahrenMittwoch, 31.05.2017 15:00 Uhr ab 5 JahrenOrt: Leistungszentrum La Ville, 1230 Wien, Kirchfeldgasse 5Um telefonische Voranmeldung wird aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl unter +43699/812 52 268 oder barbara.palicka@chello.at gebeten!Für Jugendliche und Erwachsene gibt es am Di und Do, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, die Möglichkeit zum Training zu kommen!Nähere Infos unter: http://turnen.cityinfopoint.com/