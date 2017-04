Jobmeile 2017 - Neue Jobperspektiven für langzeitarbeitslose Frauen und Männer

AT

, Mittersteig 10 , 1050 Wien AT

carla mittersteig , Mittersteig 10 , 1050 Wien AT

An diesem Tag präsentieren die Caritas Wien und andere Trägerorganisationen konkrete Job- und Beratungsangebote für langzeitarbeitslose Frauen und Männer.

Wenn Sie schon lange auf Arbeitssuche sind, könnte die Jobmeile Ihren (Wieder-) Einstieg in die Arbeitswelt durch einen Job in einem sozialintegrativen Unternehmen bedeuten.