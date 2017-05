Reinprechtsdorfer Straße: Petition zum Rote-Erde-Platz

02.05.2017, 12:46 Uhr

Der Veganer-Wien-Blog fordert eine Grünfläche statt rotem Kiesel.

MARGARETEN. Auf dem kleinen Platz an der Ecke Reinprechtsdorfer Straße/Rechte Wienzeile befindet sich außer ein paar Fahrradbügeln nur ein Gemisch aus roter Erde und roten Kieseln als Belag. Wenig hübsch finden das die Anrainer – noch dazu in einem kleinen, innerstädtischen Bezirk, in dem öffentliche Grünoasen eine Seltenheit sind. Nun kommt ein neuerlicher Vorstoß, den sogenannten Rote-Erde-Platz in einen grünen Platz zu verwandeln.

Grünfläche ohne Werbung

"Der Platz könnte jederzeit als ein frei zugänglicher Garten mit Hochbeeten und Selbstanpflanzungen genutzt werden", so Kurt Nikolaus Ackerl, der nun mit seinem Veganer-Wien-Blog eine Petition zur Umgestaltung des Platzes gestartet hat: "Es gibt interessierte Bürger, die sich gratis um die Pflege kümmern würden. Wir vom Veganer-Wien-Blog würden diese Ideen sofort umsetzen und auch dafür sorgen, dass der Platz immer gepflegt ist."Besonders wichtig für den Petitionverfassern ist, dass der neu gestaltete Platz ein Raum ohne Werbung sein soll. Auch eine Nutzung für kostenlose Kunstausstellungen fordert Ackerl in seiner Petition. Die Petition finden Sie hier