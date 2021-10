Sagedergasse: Kumar’s Kitchen entwickelte sich vom Lieferservice zum Restaurant in Meidling.



WIEN/MEIDLING. Kaum wollte Mukesh Kumar sein Restaurant in der Sagedergasse eröffnen, schlug auch schon der Lockdown zu. Doch der gebürtige Inder, der als Siebenjähriger mit seiner Familie aus Delhi nach Wien zog, machte das beste daraus: Er startete ein Lieferservice. Natürlich mit indischem Essen.

Vor kurzem hat er nun das Restaurant "Kumar’s Kitchen" eröffnet, zusätzlich zum Lieferdienst, der bereits gut läuft.

Auf Vaters Spuren



Erfahrung in der Gastro-Welt kann Mukesh Kumar vorweisen: Sein Vater und sein Onkel betrieben mehr als 20 Jahre lang ein Lokal – und der junge Kumar half natürlich oft mit.

Nach seiner Ausbildung heuerte er im Bankwesen an. Für American Express war er in ganz Europa unterwegs – und fand nirgends ein gutes indisches Lokal – "außer in London", schmunzelt er.

Von dieser Erfahrung her wollte Mukesch Kumar ein gutes indisches Lokal in Wien eröffnen. Das gelang ihm auch und heute führt er den Familienbetrieb.

Kunst des Timings



"Das indische Essen ist zwar scharf, aber wir bereiten unsere Speisen für den Europäischen Gaumen milder zu", so Kumar. "Wenn man die indische Schärfe probieren möchte, dann würzen wir gerne nach, um den Kunden auch den originalen Geschmack bieten zu können."

Der bz-Wiener Bezirkszeitung verrät Kumar auch die Kunst des Würzens: "Das Geheimnis besteht in der richtigen Gewürz-Mischung, den frischen Zutaten und dem genauen Timing." Dabei ist es wichtig, in welchen Abständen man die Gewürze und Lebensmittel dazugibt. So können sich die Aromen richtig entfalten. Falsch ist es, alles gleichzeitig in die Pfanne zu geben.

65 Gewürze



Was Kumar an der indischen Kochkunst liebt, ist dass man aus einer Fleisch- oder Gemüsesorte eine große Auswahl an verschiedenen Gerichten zubereiten kann – auch vegan.

Am liebsten mögen seine Gäste "Kumar’s Chicken 65": Ein Chicken Curry mit zart marinierten Hühnchenfleisch und 65 verschiednen Gewürzen. Der Chef selbst bevorzugt "Kumar’s Veg Fusion": gemischtes Gemüse gegrillt mir Korma-Curry. Dieses Gericht gibt es selbstverständlich auch als vegane Vavriante.

Dazu empfiehlt er den indischen Sula-Wein, den es in weiß oder rot im Angebot gibt. Wer lieber Bier zu sich nimmt, ist mit indischem Kingfisher gut beraten. wer es traditioneller mag, kann Kumars exotischen Lassis trinken.

Zur Sache



Kumar’s Kitchen in der Sagedergasse 25 ist über den Mix Markt erreichbar. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr. Reservierung unter 01/890 27 79, www.kumarskitchen.com