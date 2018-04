Street Workout Park am Flohberg

29.04.2018, 03:14 Uhr

Es war ein langer Weg und endlich war es soweit. Seit September letzten Jahres hat auch Meidling seinen eigenen Street Workout Park. Der Park befindet sich mitten im Sportplatz am Flohberg in der Schwenkgasse 49 und bietet allen, die sich fit und stark halten möchten, die Möglichkeit, dies mithilfe ihres eigenen Körpergewichtes zu erreichen.

Es hat alles mit einem bloßen Gespräch zweier Freunde angefangen, die sich zum Trainieren an den Stangen am Kinderspielplatz am Flohberg an einem Abend im fernen Sommer 2013 getroffen haben. Dabei ist die Idee entstanden, dass auch Meidling nach Vorbild von Margareten (Bruno-Kreisky-Park) und Alsergrund (am Donaukanal in der Nähe der U-Bahnstation „Roßauer Lände“) eine Stangenanlage zum Street Workout bekommt. (Damals waren diese zwei Bezirke von den wenigen in Wien, die so eine Anlage besaßen.) Einige Wochen später war auch der erste Kontakt mit der Bezirksvorstehung, bei dem wir einem zuständigen Beamten von unserer ambitionierten Idee mit voller Begeisterung erzählt haben. Und nun einige Monate später im Mai 2014 kam auch das Ergebnis dieses Gespräches, auf der kleinen Wiese am Flohberg wurden fünf Geräte der Marke „FreeGym“ aufgestellt. Wir waren sprachlos. Einerseits, weil man auf uns in der Bezirksvorstehung gehört hat, und andererseits, weil die aufgestellten Geräte nichts mit der Stangenanlage eines Street Workout Parks zu tun hatten. Diese Geräte sind vor allem für Jugendliche und alte Menschen konzipiert, aber nicht für gesunde und Sport begeisterte Leute, die ihren Körper stark und intensiv trainieren möchten. So begann eine lange E-Mail- und Telefon-Offensive mit der Bezirksvorstehung, die nach etwa 3 Jahren endlich ihre Früchte gegeben hat – die langersehnte Stangenanlage stand nun auf der Wiese am Flohberg, ein Traum ging in Erfüllung. Seit dem haben wir sowie unzählige, andere Sportler endlich die Möglichkeit, unser Training in einem echten Street Workout Park bei uns im Bezirk nachzugehen, in Meidling!A. Radoevski und F. Kovacevic