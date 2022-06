BEZIRK MÖDLING. mit 14 Veranstaltungen ist 2022 wieder möglich, 14 schöne Open Air Wanderkino Abende zu erleben. Das Grüne Wanderkino wandert zwischen 22. Juli und 2. September wieder quer durch die Region, mit 14 Terminen und Spielstätten in Mödling, Kaltenleutgebe, Hennersdorf, Perchtoldsdorf, Liesing, Guntramsdorf, Biedermannsdorf, Laxenburg, Breitenfurt, Brunn, Maria Enzersdorf, Gießhübl und Gumpoldskirchen.

Film-Highlights in toller Atmosphäre



Ein Team von 150 Filmbegeisterten ist an dem Projekten, das bei freiem Eintritt Film-Highlights wie "Wohne lieber ungewöhnlich", "Eine Frau mit berauschenden Talenten", "A la Carte!" oder "Monsieur Claude und seine Töchter" u.v.m. in den Mödlinger Bezirk lädt.

Die Atmosphäre beim sommerlichen Wanderkino ist einzigartig und lädt zu Gesprächen und zum gemeinsamen Genießen ein. Beim traditionellen Gewinnspiel gibt es wieder Filme auf DVD zu gewinnen und als Hauptpreis einen Gutschein für ein Abendessen zu Zweit im Restaurant „Misyamasa“ in Mödling.

Infos und Termine unter https://noe.gruene.at/bezirke/modling/#WK