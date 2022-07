BEZIRK MÖDLING. Weil Bürgermeister Ferdinand Köck Wert darauf legte, auch all jenen Jubilaren, die ihre Festtage während der Pandemie feierten, persönlich zu gratulieren, lud die Marktgemeinde Gumpoldskirchen zur Feier in den Landgasthof Moserhof ein, wo die Tische fein gedeckt, die Blumen hübsch gebunden und die Weine eingekühlt waren. Im Rahmen einer Jause mit allerlei feinen Delikatessen hieß es gleich an zwei Tagen "Alles Gute". Darüber freuten sich am Ingrid Haderer, Margarete Wencl und Mathilde Pieler, die ihren 85. Geburtstag feierten als auch Hans Wolf, und Herbert Hofer, die den 80er begingen. Alles Gute hieß es außerdem für Brunhilde und Franz Rechtberger zur Eisernen Hochzeit.

Zum 90er gratuliert wurde Josefine Greiner, ihren 80. Geburtstag feierten Christine Arbeithuber und Klaus Kruschek. Die besten Glückwünsche gab es auch für Frederike Köckeis zum 75er sowie für Heidi und Josef Fözö zur Diamantenen Hochzeit.